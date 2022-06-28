София, , 18:50 — REGNUM Болгария намерена объявить персонами «нон грата» 70 российских дипломатов и технических работников посольства России, сообщает 28 июня ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в Софии.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», — цитирует агентство слова сотрудника посольства.

Отмечено, что это происходит на фоне внутриполитического кризиса в Болгарии — парламент страны объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

После этого Петков заявил об участии в этом посла России в Софии, а также о сговоре с ним троих болгарских политиков.

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