Мумбаи, Индия, , 19:01 — REGNUM В Мумбаи (Индия) за ночь обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает 28 июня Reuters.

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Отмечается, что многие жители дома оказались под развалинами дома. Об этом сообщили официальные лица Индии.

Речь идет о здании в многолюдном пригороде в центральной части города, которое обрушилась около полуночи 27 июня.

В данные момент спасатели работают на месте происшествия, однако сильный дождь успел помешать их усилиям.

Причина крушения пока не установлена.

Напомним, ранее в июне в пригороде индийского города Мумбаи обрушился трехэтажный жилой дом, в результате чего погиб один человек.

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