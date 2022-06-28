Новосибирск, 28 июня, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области в конце дня завтра, 29 июня, и ночью 30 июня ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра 17-22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«29 июня в Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, днём местами кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах сильные дожди, ливни, град. Ночью будет дуть южный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25 м/с. Температура воздуха ночью — +10…+15 °C, днём — +25…+30 °C, местами +19… +24 °C», — уточняется в прогнозе.

В Новосибирске ночью 29 июня ожидается преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура +13…+15 °C.