Рига, 28 июня, 2022, 18:46 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В Латвии около 200 000 пенсионеров получают в среднем 350 евро на пенсию, не менее 70 евро из этих денег теперь ежемесячно съедает инфляция, рожденная в 2022 году. Об этом депутат парламента страны от оппозиционной партии «Согласие» Андрей Клементьев заявил в эфире местного телеканала TV24.

По словам депутата, уже сейчас из-за инфляции пенсионеры могут позволить себе покупать на 20% меньше.

«Если счет за коммуналку 150 евро, это минимум в Риге, а будет еще и 200 евро, я не понимаю, как пенсионеры будут платить? Пенсионер получает 330 евро, на квартиру 200 евро, но ему еще нужны лекарства и еда», — заявил Клементьев.

По его словам, такой взрывной рост цен приведет к тому, что сотни тысяч пенсионеров Латвии с началом отопительного сезона станут «голыми и нищими».