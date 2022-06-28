София, , 18:40 — REGNUM Представители Бюджетного комитета Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов высказались за увеличение государственного долга страны. Об этом 28 июня сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, указанные средства пойдут на нужды муниципалитетов, а также на развитие культуры и осуществление социальных программ.

Предполагается, что общая сумма дополнительных займов составит 3 млрд левов ($1,6 млрд). Другой информации нет.

Напомним, на данный момент госдолг Болгарии составляет 7,3 млрд левов ($4 млрд).

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