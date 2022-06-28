София, 28 июня 2022, 18:40 — REGNUM Представители Бюджетного комитета Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов высказались за увеличение государственного долга страны. Об этом 28 июня сообщает софийская газета «Факты».
Согласно официальной информации, указанные средства пойдут на нужды муниципалитетов, а также на развитие культуры и осуществление социальных программ.
Предполагается, что общая сумма дополнительных займов составит 3 млрд левов ($1,6 млрд). Другой информации нет.
Напомним, на данный момент госдолг Болгарии составляет 7,3 млрд левов ($4 млрд).
Читайте ранее в этом сюжете: Болгария резко увеличила расходы на оборону — отчет НАТО