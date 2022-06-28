София, 28 июня, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Представители Бюджетного комитета Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов высказались за увеличение государственного долга страны. Об этом 28 июня сообщает софийская газета «Факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, указанные средства пойдут на нужды муниципалитетов, а также на развитие культуры и осуществление социальных программ.

Предполагается, что общая сумма дополнительных займов составит 3 млрд левов ($1,6 млрд). Другой информации нет.

Напомним, на данный момент госдолг Болгарии составляет 7,3 млрд левов ($4 млрд).