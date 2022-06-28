Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Власти США задержали судно, следовавшее из России в Новый-Орлеан, штат Луизиана, на борту которого находились нефтепродукты, сообщает 28 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о танкере Daytona, принадлежащем греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. Судно застраховано в Vitol — торговом доме со штаб-квартирой в Швейцарии.

В начале июня танкер отплыл с Таманского полуострова в Черном море с грузом мазута и вакуумного газойля, согласно данным источников. Он должен был прибыть в Новый Орлеан 1 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США могут приостановить свои программы борьбы с пиратством и контрабандой для создания головной боли России и Китаю в сфере их морской торговли.

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