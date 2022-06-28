Лос-Анджелес, США, 28 июня, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Компания Disney представила тизер-трейлер второй части фильма «Фокус-Покус». Об этом 28 июня пишет DTF.

Кадр из фильма «Фокус-Покус» Сёстры Сандерсон, кадр из фильма «Фокус-Покус»

К ролям сестёр-ведьм вернулись Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими. Помимо них в комедии «Фокус-Покус 2» сыграют Уитни Пик, Лилия Бакинхем и Белисса Эскобедо.

ИА REGNUM напоминает, что события фильма происходят спустя 29 лет после событий оригинальной картины. По сюжету «Фокус-покус 2», злым ведьмам будут противостоять три девочки-подростка — им предстоит помешать сёстрам Сандерсон реализовать их коварный план. Премьера состоится 30 сентября 2022 года на сервисе Disney Plus.