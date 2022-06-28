Астрахань, , 18:37 — REGNUM В Астрахани директор управляющей компании «Югдомсервис» подозревается в злостном неисполнении решений суда по выплате задолженности за электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Квитанция Yarregion.ru

По версии следствия, директор управляющей компании не исполнил вступившие в законную силу решения областного Арбитражного суда по выплате ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» задолженности за электроэнергию на сумму более 4,6 млн рублей. При этом реальная финансовая возможностью погасить задолженность за счет получаемых от астраханцев денег у подозреваемого была, но он потратил их на другие нужды. Директора УК дважды предупредили об уголовной ответственности, но он так не исполнил решений суда.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда».