Тюмень, , 18:33 — REGNUM В Тюмени организована доследственная проверка по факту отравления детей в частном детском саду «Белка». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Детский сад City-yaroslavl.ru

Напомним, 28 июня 2022 года судебная пресс-служба сообщила о приостановке в Тюмени деятельности частного детского сада «Белка» на 60 дней. У пятерых воспитанников данного дошкольного учреждения лабораторно подтверждены заражения сальмонеллёзом и норовирусом.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области выявили в организации питания детей, пребывающих в «Белке», множество нарушений санитарных норм и правил.

По данному факту СУ СКР по Тюменской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, собственную проверку проводит он-лайн сервис доставки «СберМаркет», так как владелица детсада «Белка» заявила о том, что продукты для детей привозили по заказу курьеры данного предприятия.

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