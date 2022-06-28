Тюмень, 28 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Тюмени организована доследственная проверка по факту отравления детей в частном детском саду «Белка». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

City-yaroslavl.ru Детский сад

Напомним, 28 июня 2022 года судебная пресс-служба сообщила о приостановке в Тюмени деятельности частного детского сада «Белка» на 60 дней. У пятерых воспитанников данного дошкольного учреждения лабораторно подтверждены заражения сальмонеллёзом и норовирусом.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области выявили в организации питания детей, пребывающих в «Белке», множество нарушений санитарных норм и правил.

По данному факту СУ СКР по Тюменской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).