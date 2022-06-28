Кемерово, 28 июня 2022, 18:33 — REGNUM Власти Кемеровской области продлили режим «Повышенная готовность», введённый ранее из-за коронавируса. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус
Коронавирус
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Продлить по 31 июля 2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора Кемеровской области «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе, подписанном губернатором Сергеем Цивилёвым.

Напомним, ранее режим «Повышенная готовность» был продлён до 30 июня.