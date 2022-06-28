Кемерово, 28 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Власти Кемеровской области продлили режим «Повышенная готовность», введённый ранее из-за коронавируса. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Продлить по 31 июля 2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора Кемеровской области «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе, подписанном губернатором Сергеем Цивилёвым.

Напомним, ранее режим «Повышенная готовность» был продлён до 30 июня.