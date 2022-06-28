Осло, , 18:36 — REGNUM России отказано норвежскими властями в пропуске грузов в российские шахтёрские поселения на Шпицбергене через КПП «Стурскуг», передаёт 28 июня NRK.

Алексей Россаль-Воронов. Шахтер. 1950

Как заявил МИД Норвегии, это сделано в рамках антироссийских санкций и несмотря на просьбу со стороны России об исключении этих грузов из чёрного списка.

Речь идёт о попытке России, как обычно, доставить продовольствие в российский шахтёрский посёлок Баренцбург.

Добавим, что КПП «Стурскуг» находится на границе России и Норвегии. Что касается шахтёрского посёлка на Шпицбергене, в нём проживает примерно 500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Норвегия блокирует поставки продовольствия для россиян на Шпицбергене