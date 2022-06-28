Нью-Йорк, США, , 18:28 — REGNUM Кристофера Ганна, фаната осуждённого исполнителя R. Kelly (Роберт Келли), арестовали. Об этом 28 июня пишет BuzzFeed.

R.Kelly Скриншот с YouTube

Ганна обвиняют в угрозах прокурорам — мужчина утверждал, что «возьмёт штурмом» офис прокуратуры в Нью-Йорке (США). Если Ганна признают виновным, его могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет.

Как отмечает издание, обвинение будет основано на видео, которое Ганн разместил в соцсетях в 2021 году. В ролике он показывал фотографии троих прокуроров, которые вели дело R. Kelly.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года музыканта R. Kelly признали виновным по всем предъявленным ему статьям обвинения. А именно — в вымогательстве, организации торговли людьми в сексуальных целях, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка.

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