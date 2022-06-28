Таллин, 28 июня, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Эстонию, поскольку 10 июля вступит в силу запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Как говорится в официальном заявлении ведомства, «налогово-таможенный департамент Эстонии, прикрываясь общеесовскими санкциями, объявил о введении с 10 июля сего года запрета на ввоз в эту страну из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров. В него включены некоторые виды продуктов питания, мебель и так далее».

В свою очередь запрещено вывозить из Эстонии в Россию наряду с так называемыми «стратегическими товарами» (тепловизоры, дроны) сумки, обувь, электронику и другое, стоимость которых превышает 750 евро, а также наличные валютные банкноты.

Подчеркивается, что наказание за «контрабанду» предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок — до трех лет одному лицу и до пяти лет группе лиц.

«Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам. В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — отмечается в заявлении МИД РФ.