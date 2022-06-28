Рассказово, Тамбовская область, , 18:25 — REGNUM В Рассказовском районе Тамбовской области бывший сотрудник исправительного учреждения осужден за превышение должностных полномочий и взяточничество. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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В июле 2021 года сотрудник ИК-3 по просьбе осужденного за денежное вознаграждение неоднократно проносил для него на режимную территорию запрещенные предметы — мобильные телефоны и комплектующие к ним, медицинские препараты. За это осуждённый перевёл ему на карту в общей сложности 87 тысяч рублей. В октябре 2021 года, когда сотрудник в очередной раз проносил в колонию запрещенные предметы, его деятельность пресекли сотрудники ФСБ и ФСИН.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Суд признал его виновным и приговорил к четырём годам лишения свободы условно. Осужденный, от которого сотрудник колонии получал незаконное вознаграждение, также стал фигурантом уголовного дела о даче взятки.