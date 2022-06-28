Кемерово, 28 июня, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области на оказание материальной помощи пострадавшим от пожаров выделено 35 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Пожар

«Выплаты уже идут пострадавшим от пожаров жителям Тяжинского округа: размер материальной компенсации родственникам погибших при пожаре — 1 млн рублей; выплата в связи с полной утратой имущества первой необходимости — 100 тысяч рублей на каждого члена семьи; выплата в связи с частичной утратой имущества — 50 тысяч рублей на каждого члена семьи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 126 пострадавших семей из Листвянки, Изындаево, Итатского получили экстренные выплаты в размере 100 тысяч рублей сразу после пожара, 31 семья (85 человек) получила жилищные сертификаты на общую сумму более 84,1 млн рублей.

Деньги выделены из резервного фонда регионального правительства.