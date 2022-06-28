Багдад, 28 июня, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Первый случай смерти из-за заражения холерой официально зарегистрирован в Ираке, сообщил 28 июня журналистам официальный представитель минздрава Ирака Сейф аль-Бадр.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Ирака

По его словам, на данный момент в стране подтверждено 76 случаев заболевания холерой.

«Первый случай смерти пациента от холеры зарегистрирован сегодня в провинции Киркук… За последние сутки зафиксировано еще 17 случаев заражения, с ними общее число достигает 76», — цитирует слова чиновника агентство INA.

Напомним, в иракской провинции Киркук в июне текущего года был зарегистрирован первый случай заражения холерой. На сегодняшний день случаи заражения холерой зафиксированы в северных, центральных и южных районах страны, в том числе в столице страны Багдаде.