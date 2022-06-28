Таллин, 28 июня, 2022, 18:18 — ИА Регнум.

Армия Эстонии

Генеральный директор Спасательного департамента Эстонии Куно Таммеару и командующий ополчением «Кайтселийт» Рихо Юхтеги подписали договор о сотрудничестве, который определяет направления развития дальнейшего сотрудничества в области защиты государства и населения.

Как сообщил эстонский портал stolitsa. ee, в течение следующих месяцев будут подписаны договоры, в которых отразятся цели и направления совместной работы в обмене информацией, превентивной работе, спасательной работе, области разминирования, эвакуации и подготовке к кризисной ситуации.

Таким образом обе стороны подтвердят правила, по которым одно ведомство при необходимости сможет быстро и эффективно поддержать другое.

По словам Таммеару, на практике это означает, например, если Спасательному департаменту, как органу гражданской защиты, потребуется эвакуировать большое количество людей, женское ополчение «Найскодукайтсе» сможет быстро прийти на помощь, и работа будет проводиться заранее согласованными инструкциями.

Спасательный департамент, а также «Кайтселийт» и «Найскодукайтсе» регулярно встречаются, чтобы подвести итоги проделанной работы и планировать при необходимости следующие общие направления.

Последний похожий договор о сотрудничестве был подписан в 2007 году. Так как за 15 лет структуры и задачи ведомств, а также окружающий мир очень изменились, появилась необходимость обновить договор.