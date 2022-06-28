Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Первая группа туристов из Санкт-Петербурга отправится в Арктику 1 июля 2022 года. Об этом 28 июня сообщила первый заместитель главы городского комитета по делам Арктики Елена Асеева, передаёт ТАСС.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Маршрут под названием «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого» стартует после выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в 12:00. Запуск тура посвятили Петру I в связи с празднованием в этом году 350-летия первого российского императора.

«Маршрутные точки будут тематически связаны с жизнью и деятельностью Петра I. Основной упор будет сделан на историю знаменитой «Осударевой дороги», которая была построена по приказу Петра I», — отметила Асеева.

В новом маршруте акцентом будет организовано знакомство туристов с поморами, этнографической группой русского народа. Они известны как отважные мореходы, рыбаки и первооткрыватели. Участники маршрута посетят поморские сёла и примут участие в одном из обрядов.

В ходе маршрута туристы опробуют различные средства передвижения: автобус, теплоход, а также вездеход и снегоход.

Отметим, что «Осударева дорога» — это сухопутная трасса, которую по указу Петра I проложили в 1702 году. Её протяжённость составляет 185,5 км, а в строительстве приняли участие более пяти тысяч человек из ближайших областей.