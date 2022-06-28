Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Первая группа туристов из Санкт-Петербурга отправится в Арктику 1 июля 2022 года. Об этом 28 июня сообщила первый заместитель главы городского комитета по делам Арктики Елена Асеева, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Маршрут под названием «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого» стартует после выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в 12:00. Запуск тура посвятили Петру I в связи с празднованием в этом году 350-летия первого российского императора.

«Маршрутные точки будут тематически связаны с жизнью и деятельностью Петра I. Основной упор будет сделан на историю знаменитой «Осударевой дороги», которая была построена по приказу Петра I», — отметила Асеева.

В новом маршруте акцентом будет организовано знакомство туристов с поморами, этнографической группой русского народа. Они известны как отважные мореходы, рыбаки и первооткрыватели. Участники маршрута посетят поморские сёла и примут участие в одном из обрядов.

В ходе маршрута туристы опробуют различные средства передвижения: автобус, теплоход, а также вездеход и снегоход.

Отметим, что «Осударева дорога» — это сухопутная трасса, которую по указу Петра I проложили в 1702 году. Её протяжённость составляет 185,5 км, а в строительстве приняли участие более пяти тысяч человек из ближайших областей.