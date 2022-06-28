София, , 18:16 — REGNUM Переговоры президента Болгарии Румена Радева с представителями основных политических сил страны о формировании нового болгарского кабинета министров зашли в тупик. Об этом 28 июня сообщает БНР.

Румен Радев Администрация президента Республики Болгарии

По предварительным данным, главе государства не удалось прийти с лидерами партий «Продолжаем перемены», «Есть такой народ», «Возрождение» и «ДС» к единому мнению относительно возможности преодоление правительственного кризиса в Болгарии.

«На этом фоне утверждать о возможности создания какого-либо кабмина [переходного периода] бессмысленно», — заявил ушедший в отставку вице-премьер Болгарии Асен Василев.

Напомним, 22 июня Народное собрание (парламент) Болгарии объявило вотум недоверия правительству Болгарии. Это вызвало волну протестов сторонников команды премьер-министра Кирила Петкова по всей стране. Ранее команда Петкова сообщила о намерении уйти в отставку.

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