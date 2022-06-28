Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке и исполнитель роли главного злодея Энтони Старр хотят, чтобы известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима разработал видеоигру на основе шоу. Об этом 28 июня сообщает журнал PC Gamer.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

Всё началось с того, что Кодзима упомянул на странице в соцсети о проекте собственной игры про тёмный мир суперегероев, реализацию которого он решил отложить после того, как посмотрел несколько серий «Пацанов». Разработчик пояснил, что его концепция, в рамках которой главный герой (или героиня) вместе «со специальным отрядом детективов» сражается с легендарными супергероями, слишком сильно походила на концепцию скандального шоу Amazon. Кодзима добавил, что видел в главной роли Мадса Миккельсена.

«Пожалуйста, сделайте игру #TheBoys («Пацаны» — ИА REGNUM)», — написал в ответ Крипке, — мы можем объединиться и победить!». Продюсер добавил, что он является «огромным фанатом» Кодзимы. Старр, исполняющий в «Пацанах» роль Хоумлендера, разместил свой комментарий под постом Крипке, в котором дал понять, что он тоже не против поучаствовать в таком проекте.

Напомним, премьера третьего сезона сериала «Пацаны» состоялась 3 июня 2022 года. Седьмой эпизод продолжения появится на сайте потокового сервиса Amazon Prime 1 июля 2022-го (всего в рамках третьего сезона будет выпущено восемь серий).

Читайте ранее в этом сюжете: Шоураннер «Пацанов» хочет вернуть полюбившегося фанатам героя