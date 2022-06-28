Казань, , 18:34 — REGNUM Жителя Казани задержали по подозрению в неоднократных кражах из строительного гипермаркета. Похищенное злоумышленник успел продать, сообщает 28 июня управление МВД России по городу Казани.

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Отмечается, что задержанный 37-летний мужчина во всем сознался и дал чистосердечное признание. Он рассказал, что несколько раз за текущий месяц наведывался в магазин. За четыре дня он успел похитить два лобзика, рубанок и шуруповерт. Гипермаркет оценил ущерб на сумму более 33 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Проверяется причастность горожанина к совершению подобных преступлений.

ИА REGNUM напоминает, в Тукаевском районе Татарии пропали коровы. В полицию с заявлением о хищении скота обратился представитель крестьянско-фермерского хозяйства.

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