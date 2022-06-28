Челябинск, 28 июня, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Челябинске бывший замдиректора муниципального учреждения «Городская среда» отправлен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com Колючая проволока

Ранее Курчатовский райсуд отправил его под домашний арест. Но прокуратура потребовала заключения под стражу. И 29 июня облсуд удовлетворил её требование.

Гражданину вменяют получение взятки от юридического лица на сумму более 5 млн рублей. По данным следствия, преступление было совершено в составе группы лиц.