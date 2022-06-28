Таллин, 28 июня, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В предыдущие три года объемы рынка крупных инвестиционных сделок в Эстонии неуклонно росли, но 2022 год станет первым годом, когда будет зафиксирован спад. Об этом говорится в аналитическом обзоре рынка крупных сделок страны, подготовленном местным адвокатским бюро Ellex Raidla.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Так, общее количество сделок во втором квартале 2022 года в Эстонии уменьшилось по сравнению с 2021 годом годом с 69 до 53. Общее количество сделок в первом полугодии 2022 года года составило 113, что значительно меньше, чем 133 сделки в 2021 году.

В сфере недвижимости, слияний и поглощений наибольшее число сделок было совершено в секторах недвижимости (22%), производства (16%) и энергетики (12%). Количество сделок в сельском хозяйстве и торговле составило по 9%, в финансах и страховании 7%, в информационных технологиях, медицине и фармацевтике 7%. За ними следуют медиа и развлечения (5%), транспорт (3%) и строительство (3%).

В сфере венчурного капитала преобладали сделки в секторах финансов и страхования (36%) и энергетики (10%), за которым следовали кибербезопасность и онлайн-торговля с 8%, а также здравоохранение, строительство, транспорт и образование, на которые приходилось по 5% от общего объема сделок за полгода.

Партнер Ellex Raidla Ристо Вахиметс считает, что негативная картина сложилась из нескольких факторов: «Это высокая инфляция, угроза рецессии, события на Украине и коронавирус COVID, который еще не сошел с арены. Поэтому активность в части сделок, вероятно, останется низкой в течение еще долгого времени».

По словам партнера компании Свена Паппа, на рынках царит неопределенность, и инвесторы крайне осторожны: «Инвестиции в Восточную Европу осуществляют особенно осторожно, а еще осторожнее вкладывают средства в страны, граничащие с воюющим государством».

Как положительный признак он оценил то, что ранее начатые транзакции на сегодня массово не отменяются.