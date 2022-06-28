Каменск-Уральский, Свердловская область, , 18:06 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области металлургический завод отправляет часть своих сотрудников в простой. Об этом пишут СМИ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ЕАН, в простой пойдут порядка 130 работников. Они будут получать 2/3 оклада. Причиной названо снижение числа заказов, вызванное в том числе нарушением логистических цепочек и антироссийскими санкциями.

В пресс-службе предприятия подтвердили журналистам планы отправить часть работников в простой. Эти планы реализуются.