Тамбов, 28 июня, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Тамбове зооволонтёры ищут новых хозяев для кошек, которых в истощённом состоянии нашли в квартире двух скончавшихся пожилых женщин, сообщил портал «Топ68».

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Тела 61-летней женщины и её 92-летней матери нашли в квартире дома на улице Интернациональной 25 июня. Обстоятельства их гибели выясняют следователи. По предварительной версии, первой умерла 61-летняя женщина, затем — её мать, которая не могла самостоятельно передвигаться. Предположительно, тела находились в квартире долгое время после смерти женщин.

В квартире у женщин проживали около 30 кошек. Животных нашли сильно истощёнными и напуганными. Их спасением занимались волонтёрские организации «Верный друг» и «Доброе сердце». Несколько кошек сбежали на улицу, когда квартиру осматривали правоохранительные органы и волонтёры. Сейчас активисты ищут для животных новых хозяев и просят помочь сбежавшим животным, если их увидят на улице.