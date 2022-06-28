Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для уроженца Вологодской области Рамиса Зиверса, который поздно вечером 26 июня у Казанского собора Петербурга выстрелил из ракетницы — первоначально предполагалось, что это была петарда. Ракета полетела не вверх, а параллельно земле, и попала в грудь пожилой женщине из Подмосковья, шедшей по набережной канала Грибоедова. Женщина получила тяжелое проникающее ранение.

t. me/SPbGS Рамис Зиверс

Зиверс обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по хулиганским мотивам с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как установлено, Зиверс, 1981 года рождения, находясь у д. 2А по Казанской площади, используя сигнальную ракетницу, совершил не менее одного выстрела в воздух, причинив здоровью женщины тяжкий вред, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Зиверс арестован как минимум по 25 августа 2022 года.