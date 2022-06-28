Ярославль, , 18:22 — REGNUM В Ярославле на месте фабрики валяной обуви появятся малоэтажные жилые дома. Об этом на публичных слушаниях по внесению изменений в Генплан Ярославля заявил главный архитектор города Артём Цымбалов.

Валенки akk_rus

При этом перенести производство с Тверицкой набережной предложил сам собственник предприятия.

«Рассмотрено и одобрено предложение руководства ярославской фабрики валяной обуви, расположенной в жилом районе Тверицы, Тверицкая набережная 20. Заявление о планируемом переносе фабрики в производственную зону и преобразовании существующей территории в жилую. Представлена концепция развития территории с сохранением исторических объектов фабрики, с приспособлениями под новые функции и созданием квартала малоэтажной застройки с учётом проекта охраны зоны объектов культурного наследия», — заявил Артем Цымбалов.

Сейчас в Ярославле разрабатывается проект планировки территории, его должны будут дополнительно обсудить с горожанами. Сроки возможного переноса пока не называются.