Рига, 28 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Официальные власти Латвии обратились к населению с предупреждением, что во вторник 28 июня, в разное время в разных местах страны будут звучать сирены тревоги, но беспокоиться не надо — проверяется их работа.

Тревога

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со сылкой на публикацию в социальных сетях официального сообщения Государственной пожарно-спасательной службы. «Информируем, что будет производить проверку сирен тревоги. Это будет очередная проверка сирен, причин для беспокойств нет», — сообщили в ГПСС.

Любопытно, что сообщение размещено на латышском, английском и украинском языках. В Латвии проживает порядка 40% русскоязычного населения.