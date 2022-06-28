Лос-Анджелес, США, 28 июня 2022, 17:49 — REGNUM Американский актёр Уилл Смит получил награду BET Awards за «Лучшую мужскую роль». Об этом 28 июня пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, несмотря на скандал на церемонии «Оскар», работу Смита в фильме «Король Ричард» признали лучшей. Он обошёл других номинантов — Адриана Холмса и Джабари Бэнкса (сериал «Бель Эйр»), Энтони Андерсона (сериал «Чёрная комедия»), Дамсона Идриса (сериал «Снегопад»), Дензела Вашингтона (фильм «Макбет»), Фореста Уитакера («Крёстный отец Гарлема») и Стерлинга К. Брауна (сериал «Это мы»).
ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года на церемонии премии «Оскар» Уилл Смит ударил комика Криса Рока за шутку о причёске его жены, которая страдает от алопеции. После этого инцидента актёр решил уйти из Академии киноискусств.
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