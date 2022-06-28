Лос-Анджелес, США, , 17:49 — REGNUM Американский актёр Уилл Смит получил награду BET Awards за «Лучшую мужскую роль». Об этом 28 июня пишет Daily Mail.

Уилл Смит Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США

Как отмечает издание, несмотря на скандал на церемонии «Оскар», работу Смита в фильме «Король Ричард» признали лучшей. Он обошёл других номинантов — Адриана Холмса и Джабари Бэнкса (сериал «Бель Эйр»), Энтони Андерсона (сериал «Чёрная комедия»), Дамсона Идриса (сериал «Снегопад»), Дензела Вашингтона (фильм «Макбет»), Фореста Уитакера («Крёстный отец Гарлема») и Стерлинга К. Брауна (сериал «Это мы»).

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года на церемонии премии «Оскар» Уилл Смит ударил комика Криса Рока за шутку о причёске его жены, которая страдает от алопеции. После этого инцидента актёр решил уйти из Академии киноискусств.

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