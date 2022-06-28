Вашингтон, , 17:51 — REGNUM США ввели санкции против почти 100 объектов, связанных с военно-промышленным комплексом России, а также запретили импорт золота из России, сообщается 28 июня на сайте минфина.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в перечень 70 организаций, многие из которых играют решающую роль для военно-промышленного комплекса Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В список вошла государственная корпорация Ростех, а также 29 российских физических лиц.

Помимо этого, в новый перечень санкций попали некоторые военные подразделения Российской Федерации, повторно попало ФСБ, а также 45 юридических и 29 физических лиц.

Госдепартамент США также установил новые визовые ограничения, которые распространяются на более чем 500 офицеров вооруженных сил России.

«Одновременно с сегодняшними санкциями OFAC запретило ввоз российского золота в США», — сказано в заявлении.

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