Подгорица, , 17:43 — REGNUM Валовой внутренний продукт на душу населения, согласно стандарту покупательной способности, в Черногории в 2021 году составил 47 процентов от среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС), сообщает Евростата.

Рост ВВП Pixabay.com

«Монстат сообщает, что из стран-членов ЕС самый высокий ВВП на душу населения по стандарту покупательной способности зафиксирован в Люксембурге, уровень которого более чем в два с половиной раза превышает средний показатель по ЕС и составляет 277 процентов ВВП. В среднем по Европе», — сообщает агентство Mina.

Болгария находится на самом низком уровне с 55% от среднего показателя по ЕС.

«Среди стран региона Хорватия имеет самый высокий ВВП на душу населения в соответствии со стандартом покупательной способности, который составляет 70 процентов от среднего показателя по ЕС, а Черногория находится на втором месте с 47 процентами», — констатирует Monstat.

В Сербии и Северной Македонии этот показатель составляет 44% и 42% от среднего по Европе, соответственно, в Боснии и Герцеговине (БиГ) — 33%, а в Албании — 32% от среднего по Европе.