Белгород, , 17:48 — REGNUM Мировой рекорд по приготовлению свиных рёбрышек на гриле планируют установить организаторы на «Грильфесте-2022» в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе администрации города.

Свинина на гриле

В Пикник-парке откроют 13 площадок. Профессиональные повара и специальные гости будут готовить 18 видов продукции на гриле, фирменные блюда представят белгородские муниципалитеты. Посетителям обещают выставку-продажу гриль-оборудования и вечернее кулинарное шоу с огнём. С формулировкой «Самая массовая дегустация рёбрышек гриль» организаторы планируют установить мировой рекорд — для гостей приготовят 500 кг свиных рёбрышек.

Фестиваль начнётся 9 июля в 11:00 и завершиться в 22:00.