Вашингтон, 28 июня, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования испытывают сильные проблемы со средствами связи и уровнем подготовки пехотинцев, сообщает 28 июня американское издание The New York Times.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Издание опубликовало статью с описанием некоторых проблем, с которыми сталкиваются ВСУ в зоне боевых действий.

В частности, не хватает переносных радиостанций. Приводится пример прорыва украинской обороны в районе Северодонецка, когда подразделение Нацгвардии просто не смогло сообщить об атаке.

Также сообщается, что российские войска постоянно глушат радиоприемники и радиостанции украинских боевиков, лишая их возможности вызвать артиллерийскую поддержку, подкрепления, или затребовать подвоз боекомплекта.

Большие потери в личном составе ведут к частой ротации подразделений на фронте, при этом «новоприбывшие» — это неподготовленные и плохо оснащенные солдаты.

«Ребята там без ничего, только с винтовками» — цитирует издание слова одного из украинских боевиков.

При этом потери таковы, что прибывающие на фронт подкрепления именуются «мясом». Приводится пример, когда одна из рот за сутки потеряла убитыми 30 человек из 100.

Кроме того, падение уровня подготовки солдат и офицеров всё чаще приводит к потерям от «дружественного огня», когда украинские подразделения ведут огонь друг по другу из-за отсутствия связи между собой или с поддерживающей артиллерией.

Стоит отметить, что материал опубликован на фоне призывов целого ряда американских политиков усилить военную помощь Украине.