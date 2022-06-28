Курск, , 17:37 — REGNUM В Курске суд прекратил уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба СУ СК по Курской области, причиной прекращения дела стало полное возмещение ущерба.

Налоги

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было возбуждено в отношении 38-летней руководительницы юридического лица, занимавшегося обработкой отходов и лома цветных металлов. Женщина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), подлежащего уплате организацией 01 июля по 31 декабря 2018 года, — 45 млн 430 тыс. 867 рублей.

Для возмещения ущерба следователем был наложен арест на имущество юридического лица в размере 1 млрд 253 млн 205 тыс. 567 рублей. Обвиняемая полностью возместила недоимку по налогам и штрафы в размере более 30 млн рублей.