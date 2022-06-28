Рамонь, Воронежская область, 28 июня, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Несанкционированная свалка загорелась в Рамони Воронежской области 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

ИА REGNUM Свалка

«Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора с привлечением экспертов Центра лабораторного анализа по Воронежской области зафиксировали задымление и открытое возгорание на территории свалки в Рамонском районе. В настоящее время производится ликвидация огня при помощи спецтехники», — говорится в сообщении.

Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы атмосферного воздуха для возможного выявления загрязняющих веществ.