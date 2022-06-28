Питерский район, Саратовская область, 28 июня, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В Питерском районе Саратовской области сильным ветром сорвало крышу школы. Об инциденте в поселке Нива 28 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

Оценить ущерб поручено заместителю председателя правительства — министру образования Михаилу Орлову и начальнику управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрию Юрину.

«Деньги на ремонт выделим из резервного фонда правительства региона. Кровлю необходимо полностью восстановить до начала нового учебного года», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области днем 28 июня прогнозировали кратковременный дождь, грозу. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозе ветер шквалистого характера.

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