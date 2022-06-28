Пермь, , 17:26 — REGNUM Пермь приобретёт в собственность Дворец культуры им. А. П. Чехова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Деньги (сс) CWitte

Покупка обойдётся в более чем 80 млн рублей. Гордума поддержала намерение чиновников.

После передачи в муниципальную собственность объект планируется использовать для деятельности культурно-досугового учреждения. В учреждение будет привлечено около 250 детей в рамках муниципальных услуг, планируется проводить порядка 150 мероприятий.

«Правобережная часть Орджоникидзевского района активно развивается, строятся новые дома, растет численность проживающих и, соответственно, потребность в организации дополнительного досуга детей и молодёжи», — сказали в администрации Перми.