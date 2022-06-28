Вашингтон, 28 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена намерена во время саммита НАТО в Мадриде объявить о долгосрочном размещении новых сил в Европе. Среди прочего США планируют увеличить число ракетных эсминцев на базе Рота в Испании, сообщил 28 июня советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан

Сообщается, что США совместно с НАТО уже и ранее выражали готовность «укрепить расстановку сил на восточном фланге».

«На саммите вы увидите, что альянс и США выполнят эти обязательства», — указал Салливан и добавил, что «США завтра выступят с конкретными объявлениями относительно расстановки сил на земле, море и в воздухе».

При этом Байден уже 28 июня планирует объявить об «увеличении числа эсминцев, базирующихся в испанской Роте с четырех до шести».

«В одном из этих заявлений, с которым президент выступит сегодня, когда встретится с председателем правительства Испании, он расскажет, что планируется увеличение числа эсминцев, базирующихся в испанской Роте, с четырех до шести», — объяснил советник и продолжил: «это поможет увеличить военно-морское присутствие США и НАТО».

Это «будет лишь первым из нескольких конкретных заявлений», подчеркнул Салливан и пообещал, что «с остальными мы выступим завтра, в первый день саммита НАТО».