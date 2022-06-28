Волгоград, 28 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. К восстановительным работам в Станице Луганской в ЛНР приступили строители из Волгоградской области, сообщает 28 июня пресс-служба администрации региона.

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В районном ДК и детском саду трудятся рабочие из компании «Пересвет-Юг»: они заменят окна, двери, перекроют крыши и отремонтируют многие помещения, повреждённые в результате обстрелов ВСУ. В селе Валуйское волгоградское предприятие «Дом-Строй» восстанавливает два километра покрытия на улице Горького. Здесь же будет приведена в порядок школа.

В распоряжение Станично-Луганского района 28 июня переданы 19 единиц техники — пять тракторов, шесть микроавтобусов на 17-22 мест, легковые автомобили повышенной проходимости. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, первоочередной перечень оборудования, необходимый для восстановления мирной жизни Станично-Луганского района был согласован с руководством ЛНР.

«В ближайшее время мы сформируем медицинские поезда, которые будут направлены непосредственно в Станично-Луганский район вместе с нашими специалистами высочайшего уровня. Они проедут по всем населённым пунктам и проверят здоровье жителей. При необходимости мы готовы взять на себя дополнительное обязательство — лечение тяжёлых пациентов, детей, этот вопрос также обсуждали с главой ЛНР», — отметил Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня главы Волгоградской области и Станично-Луганского района ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве.