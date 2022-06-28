Калуга, 28 июня, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Калужской области на миграционный учёт поставлено 2594 гражданина, временно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 1115 человек (из них 395 детей). Об этом 28 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

Пресс-служба правительства калужской области Эвакуированные граждане ДНР и ЛНР на калужском вокзале

В регионе определены 16 пунктов временного размещения (ПВР) граждан ДНР, ЛНР и Украины. В настоящее время задействовано девять. Всем прибывшим оказывается вся необходимая медицинская, социальная и правовая помощь. 156 работодателей области выразили готовность принять приезжих на работу. Из числа прибывших 93 человека трудоустроены. Количество вакансий, которые могут быть предложены переселенцам, составляет 1584, в том числе, 415 — с предоставлением жилья. В центрах занятости населения области организовано 25 консультационных пунктов.

В области ведётся работа по адаптации прибывших беженцев. Для детей, прибывших в регион, создаются условия для учёбы, занятий спортом и получения дополнительного образования. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Благотворительные организации ведут сбор гуманитарной помощи. С конца февраля 2022 года собрано более 28 млн рублей и более 80 тонн гуманитарных грузов. В пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи гражданам, самостоятельно прибывшим на территорию области, выдано более 800 продуктовых, свыше 600 гигиенических и детских наборов, постельных принадлежностей, одежды, канцтоваров общим весом более 3,5 т, а также 200 продуктовых ваучеров. За счёт средств, собранных фондами, также осуществляется оплата услуг переводчиков, нотариусов, покупка билетов для доставки людей к родственникам в другие регионы России.