Тамбов, , 17:24 — REGNUM В Тамбове по подозрению в вандализме задержан 20-летний юноша, порезавший патриотический баннер у автовокзала. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба регионального МВД.

Баннер у автовокзала в Тамбове 68. мвд. рф

20-летний студент одного из профессиональных учебных заведений Тамбова признался, что в состоянии алкогольного опьянения ножом вырезал часть баннера на территории автовокзала.

«Причину он не мог объяснить. Орудие преступление позже было обнаружено и изъято у него дома», — говорится в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Тамбовчанину грозит наказание вплоть до ареста на срок до трех месяцев.