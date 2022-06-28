Тюмень, 28 июня, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Временно исполнять обязанности председателя Тюменской областной думы будет первый заместитель спикера регионального парламента Андрей Артюхов. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

tyumen. er.ru Андрей Артюхов

Напомним, 28 июня 2022 года на 75-м году жизни скончался председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, избиравшийся на данный пост со второго созыва по седьмой.

«До последнего дня он оставался в эпицентре событий, происходящих в Тюменской области, Югре и на Ямале. Всю энергию, силы и знания отдавал поступательному развитию нашего большого сибирского края. Трудолюбие, организаторский талант, умение слушать и слышать людей, желание как можно больше пользы принести родной стране и ее жителям снискали ему авторитет коллег и уважение всех, кто его знал. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Евгеньевича Корепанова», — выразил соболезнования губернатор Тюменской области Александр Моор.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов и ранее замещал Сергея Корепанова, когда тот был в рабочих поездках или в отпуске. Как отмечают в пресс-службе регионального парламента, нового председателя тюменской облдумы депутаты изберут позже.