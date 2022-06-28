Оренбург, , 17:20 — REGNUM В Оренбурге архитектурно-градостроительный совет при губернаторе 28 июня выбрал проект нового терминала аэропорта. В основу концепции архитектурного облика нового терминала легли прообразы традиционного оренбургского кружевного платка и природы региона, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Проект аэропорта Оренбурга пресс-служба АО «Аэропорт Оренбург»

Архитектурная концепция фасадов здания строится на структурной модульной сетке, которая формирует легкий и ажурный образ плетения платка. Яркий фасад может стать новым символом города.

«Фасадное решение здания основано на пространственной стержневой конструкции. Данный вид конструкции позволяет перекрывать большие пространства небольшим количеством строительного материала, обеспечивая при этом жесткость и устойчивость. Помимо конструктивно-технических качеств данный вид конструкции обладает высокой степенью архитектурной выразительности и может формировать архитектурно-художественный облик как внешнего вида здания, так и его интерьеров. Впервые такого рода конструкции начал использовать отечественный инженер Владимир Шухов. Подобная инновационная пространственная система использовалась, в том числе, на стартовой площадке космодрома Байконур, откуда Юрий Гагарин впервые отправился в космос», — сказали в пресс-службе оренбургского аэропорта.

Губернатор Денис Паслер отметил, что к реализации одобренного проекта приступят летом 2023 года. На первом этапе начнется строительство нового международного пассажирского терминала рядом с существующим аэровокзалом. Предусмотрено строительство телетрапов для пассажиров внутренних и международных линий и выходов на посадку к перронным автобусам. Территория перед терминалом будет благоустроена. Парковку увеличат вдвое.

Напомним, что в 2021 году аэропорт был продан. Новый собственник аэропорта проведёт до 2025 года реконструкцию аэровокзального комплекса. Ранее было представлено три проекта нового терминала. Архитектурно-градостроительный совет рекомендовал их доработать.

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