Тверь, , 17:15 — REGNUM Ход реализации инвестиционных проектов в Тверской области и основные задачи в этой сфере рассмотрели участники заседания регионального правительства, которое сегодня, 28 июня, провёл губернатор Игорь Руденя. Как напоминает пресс-служба правительства Тверской области, на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме регион заключил 16 соглашений на сумму более 50 млрд рублей. Предусматривается реализация инвестпроектов в сфере информационных технологий, машиностроения, пищевой промышленности, производства строительных материалов.

«В своём выступлении на форуме президент Российской Федерации отметил, что сегодня — время развития внутренних инвестиций, время вкладывать средства в развитие нашей страны, — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Для нас важно оказать активное содействие организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета России через модернизацию действующих производств и создание новых предприятий. Особенно важно организовать эту деятельность на муниципальном уровне».

В настоящее время в Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации более 70 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 200 млрд рублей. Большинство — в сферах промышленности, туризма, сельского хозяйства и логистики. Планируется создать свыше 30 тысяч новых рабочих мест. Глава региона подчеркнул: ключевая задача — обеспечить все необходимые условия для реализации инвестиционных проектов в установленные сроки.

Правительство Тверской области оказывает инвесторам максимальное содействие в реализации проектов, в том числе в части развития инфраструктуры. В регионе действуют льготные условия для приоритетных инвестпроектов, резидентов инновационно-промышленных парков, реализуются программы льготных займов.

Среди новых мер поддержки 2022 года — возмещение процентных ставок по полученным кредитам на реализацию проектов, возмещение затрат, связанных с релокацией IT-компаний, программа «Импортозамещение», льготные займы «Стабильный бизнес» и «Проекты туризма». Создается электронный реестр инвестиционных проектов Тверской области. Предполагается, что он начнет работу в июле текущего года.

В прошлом году в Верхневолжье запущены: промышленный технопарк ООО «КСК Инвестиции», логистический комплекс АО «ТК «Альфа», камнеобрабатывающий завод ООО «Белый камень», ферма по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота ГК «АгроПромКомплектация», выполнено частичное техническое перевооружение ООО КЗТО «Радиатор» в городе Кимры, на ЗАО «Фодеско-МАК» в Твери установлено оборудование. В первом полугодии 2022 года введёно производство продуктов питания ООО «Орион Интернейшнл Евро», производство респираторов и обуви для медицины ЗАО «ТОФ», открыт малярно-сборочный цех ООО «Метавр». До конца этого года в регионе будет реализован ещё ряд крупных инвестпроектов. В том числе, будет запущено производство фасадных конструкций ООО «Фасад Технолоджис», продукции из ПВХ АО «Полигран», увеличена производственная мощность ООО «Фарм Концепт» по выпуску лекарственных препаратов и ООО «ПК «Ландскрона» по выпуску посуды с антипригарным покрытием, начнёт работу летно-испытательный центр беспилотников АО «Концерн МАНС» в Зубцовском муниципальном округе, в Кимрском муниципальном округе завершится 1 этап реконструкции птицекомплекса ООО «Титовское Натуральное».

В 2022–2025 годах запланировано создание логистического комплекса Wildberries, логистического центра АО «НПГ Гранит-Саламандра», запуск производства компьютерной техники и ИТ-решений ООО «ПК «Аквариус», строительство комплекса производственных зданий ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл», запуск кирпичного завода в Ржевском районе, а также реализация проектов в сфере туризма в Калининском и Бологовском районах, Осташковском и Зубцовском округах.

Кроме того, в регионе начинается новый этап развития иностранных предприятия — это расширение производства смазочных материалов в Торжке, в Калининском районе — локализация производства компонентов для изготовления подшипников кассетного типа, а также запуск линии по изготовлению и фасовке растворимого кофе. В регионе ведётся создание новой промышленной площадки «Юность», где разместится не менее 4 производств, продолжается создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс» и инновационно-промышленного парка «Торжок», развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово», в этом году начнётся развитие туристического кластера «Селигерия».

Кроме того, на ПМЭФ было подписано соглашение о создании в Кимрах промышленной площадки «Савеловский технопарк». Предполагается, что его резидентами смогут стать порядка 19 предприятий, в том числе по выращиванию искусственных алмазов для медицинской авиационной, военной промышленности, микроэлектроники. Также в Тверской области запланированы к реализации проекты развития территорий в Твери, Торжке, Калязине. Масштабными проектами инфраструктурного развития Тверской области является строительство Северного обхода Твери и Западного моста в столице Верхневолжья.