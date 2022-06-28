Якутск, 28 июня, 2022, 21:53 — ИА Регнум. У двоих членов экипажа обнаружены проблемы с документами на право управления воздушным судном. Об этом сообщает информационное агентство SakhaPress.

Evgeniy Bichev Самолёт Ан-2

Удостоверение командира воздушного судна оказалось просроченным, а второй пилот не имеет соответствующей лицензии. Сертификат годности самолёта АН-2 действителен до 14 июля.

Напомним, Ан-2 пропал с радаров 21 июня на пути к площадке «Вертикальный» в Якутии, на борту было три человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поиски пропавшего самолёта Ан-2 приостановлены из-за нелётной погоды.

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