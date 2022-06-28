Вашингтон, , 17:39 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена выделит на гуманитарную помощь Афганистану около $55 млн в связи с землетрясением, произошедшим в стране в ночь на 22 июня, сообщил 28 июня государственный секретарь Энтони Блинкен.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с этим Соединенные Штаты перешлют через Агентство США по международному развитию почти $55 млн в качестве срочной дополнительной гуманитарной помощи, что поможет незамедлительно оказать помощь пострадавшим от стихийного бедствия», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Напомним, что ООН, Австралия и Израиль объявили о новом пакете помощи для пострадавших от землетрясения в афганских провинциях Хост и Пактика в размере $10 млн.

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